Parma, Gilardino: "Buon inizio ma commesse ingenuità, c'è da lavorare"

"Un buon inizio con armonia e vivacità, Abbiamo creato anche azioni pericolose ma quando a San Siro si commettono ingenuità e al 20' sei sotto di due gol diventa più difficile. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso. Sono dieci giorni che lavoriamo insieme, da parte della squadra c'è grande disponibilità, ci vorrà un po' di tempo, c'è da lavorare e siamo qui per questo". Così a Dazn Alberto Gilardino, tecnico del Parma, dopo la sconfitta contro l'Inter. "Non è semplice dare subito una fisionomia di squadra, ci sono stati comunque buoni feedback", ha aggiunto.