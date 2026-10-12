Parma, Elphege operato per appendicite acuta

12 Ott 2026 - 10:36
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“Parma Calcio 1913 comunica che, in seguito al ricovero avvenuto nella giornata di ieri presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, il calciatore Nesta Elphege è stato sottoposto a un intervento di appendicectomia laparoscopica per appendicite acuta. L’operazione è stata eseguita dal Dr. Nicola Busi del reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Parma con la collaborazione del 2° Servizio di Anestesia e Rianimazione diretto dalla Prof.ssa Elena Bignami, alla presenza dello staff medico del Parma Calcio. Il calciatore rimarrà in osservazione all’interno della struttura nei prossimi giorni per poi cominciare l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.”

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