"C'è sicuramente rammarico per il risultato Secondo me con un pizzico di cattiveria in più avremmo portato a casa il pareggio". Così Roberto D'Aversa dopo il ko del Parma contro la Juve. "Abbiamo giocato alla pari con una squadra nettamente più forte - prosegue il tecnico degli emiliani - e siamo cresciuti dal punto di vista fisico. Poi lo so che quello che conta è il risultato..." Cosa e' mancato al Parma? "Abbiamo avuto troppa fretta in alcune occasioni e questo ci ha penalizzato. Non mi sento di rimproverare nulla a questi ragazzi che sino alla fine hanno cercato di portare a casa il risultato. Bisogna però migliorare in alcune situazioni di gioco come, ad esempio, in occasione dei calci d'angolo".