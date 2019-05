PARMA, D'AVERSA: "CON LA FIORENTINA E' COME UNA FINALE"

18/05/2019

"Pensiamo solo a domani e all'avversario che dovremo affrontare". Nella sala stampa del Centro Tecnico di Collecchio, Mister Roberto D'Aversa ha incontrato i giornalisti alla vigilia della sfida, valida per la 37/a giornata di Serie A Tim 2018/19, tra Parma e Fiorentina. "Cio' che mi preme ricordare e' l'importanza del gruppo: ognuno di noi deve ragionare sul dover fare una grande prestazione al di la' di chi giochera' in avanti", aggiunge. "Per il senso di appartenenza dimostrato i ragazzi se lo meritano, manca l'ultimo gradino da scalare", insiste D'Aversa. "Uniti e compatti, non sprechiamo energie su altre situazioni e sul quel che fanno gli altri", dichiara. "E' il popolo di Parma che ha iniziato a volere questa risalita e tutti noi domani dobbiamo essere bravi a preservarla", conclude.