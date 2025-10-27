Parma, Cuesta: "I gol arriveranno. Gasperini è un esempio"

© Getty Images
Il Parma, reduce da tre partite senza vittoria, si prepara a far visita alla Roma di Gian Piero Gasperini, una sfida delicata che l'allenatore dei crociati Carlos Cuesta ha presentato così: "La Roma è una squadra forte, solida e con le idee molto chiare. Gasperini è un esempio, soprattutto per la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre. Giocheremo con umiltà e voglia di fare bene".
Come sta la squadra?
Noi proviamo sempre ad avere un gruppo squadra pronto, In questo caso i giorni a disposizione sono pochi, c'è un mix tra recuperare dalla partita precedenti e preparare al meglio la prossima".
Come la Roma, il Parma è una squadra solida in difesa ma ancora carente in attacco. Che ne pensa?
"Noi proviamo sempre a lavorare su ciò che ci aspettiamo e su ciò che vogliamo creare. Dunque anche sulla finalizzazione. Siamo convinti che arriverà anche il gol. Noi proveremo sempre a fare il massimo: quando dai tutto, non puoi chiedere niente di più".
Cremaschi stava per entrare. Cosa gli manca per essere inserito e cosa può portare alla squadra?
"A lui non manca niente, ma nelle partite a volte devi fare delle scelte. Lui può darci capacità per entrare negli spazi e creare gioco. Viene dalla MLS, una realtà totalmente diversa dalla Serie A. Forse è ancora un po' presto, ma in allenamento si intravede già che potrà dare una grande mano".