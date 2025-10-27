Parma, Cuesta: "I gol arriveranno. Gasperini è un esempio"

Il Parma, reduce da tre partite senza vittoria, si prepara a far visita alla Roma di Gian Piero Gasperini, una sfida delicata che l'allenatore dei crociati Carlos Cuesta ha presentato così: "La Roma è una squadra forte, solida e con le idee molto chiare. Gasperini è un esempio, soprattutto per la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre. Giocheremo con umiltà e voglia di fare bene".