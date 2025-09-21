Logo SportMediaset
Fiorentina, Pioli: "Ripetiamo stessi errori, sono triste e amareggiato"

21 Set 2025 - 21:03

"Nel secondo tempo non siamo riusciti agestire la palla, siamo andati in difficoltà. C'era la possibilità diprendere le posizioni per far salire il baricentro ma non l'abbiamo sfruttata. Abbiamo concesso troppo campo. Sono errori che si stanno ripetendo in queste partite. Peccato perché l'approccio alla gara era stato quello giusto, Dobbiamo fare di più". Così a Sky Sport, Stefano pioli, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta interna contro il Como. "Sono amareggiato e triste, l'ambiente sperava in una partenza diversa e giustamente la squadra è stata fischiata. Vero, è l'inizio, ma bisogna fare di più e devo trovare io la soluzione. Abbiamo il potenziale per fare di più. Abbiamo tutte le responsabilità ma fischiare quel fallo dove abbiamo preso il primo gol poche volte l'ho visto. Queste sono disattenzioni gravi", ha aggiunto.

