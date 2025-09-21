Como, Fabregas: "Partita completa e importante, questa è la nostra strada"

"Abbiamo iniziato male, c'è stato un po di nervosismo. Ma dopo la squadra si è messa a posto e dal 30' ha giocato con serenità. E poi nella ripresa abbiamo fatto una partita completa e importante. Questa è la nostra strada e si deve continuare così". Così a Sky Sport Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la vittoria sulla Fiorentina. "Credo in tutti i miei giocatori, dal 30' abbiamo visto una squadra forte e solida. Siamo preparati per giocare partite diverse. In Italia si gioca contro uomo e bisogna giocare con queste caratteristiche. Oggi dobbiamo costruire bene oggi per il domani", ha aggiunto.