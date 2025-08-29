Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Parma, Cuesta: "'Atalanta grande avversario, Oristanio può darci tanto"

29 Ago 2025 - 14:02

"Mi aspetto una partita difficile contro un grandissimo avversario come l'Atalanta, una squadra veramente forte, che ha dato continuità al suo processo; nonostante il cambio di allenatore, il modello che hanno è molto chiaro, a livello di giocatori e di progetto". Carlos Cuesta inquadra così il debutto casalingo del Parma, in programma domani al Tardini contro i nerazzurri di Juric. "Siamo in costruzione, domani avremo una squadra competitiva e con tanta voglia di fare bene" avverte il tecnico spagnolo che, in attesa dell'ufficialità di Cutrone, potrà contare su un nuovo acquisto in attacco: "Oristanio sicuramente è un giocatore che ci può dare tanto tra le linee, sa legare gioco e fare uno contro uno. Domani sarà a disposizione, vedremo se c'è la possibilità di giocare". Parma cantiere aperto, "la sosta sarà momento per trovare stabilità con il mercato chiuso e potremo sapere esattamente chi siamo" spiega Cuesta, contro l'Atalanta i crociati vogliano giocare un match diverso rispetto alla "prima" contro la Juventus: "dobbiamo creare la partita che vogliamo giocare ed essere pronti a vivere momenti che non sono la partita che abbiamo desiderato, essere pronti per tutti contesti".

