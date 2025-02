Parma, Chivu: "I complimenti li merita Pecchia"

"I complimenti più che a me vanno fatti all'allenatore e all'uomo Fabio Pecchia, per quello che ha fatto per questa squadra e questa città: ho trovato una squadra pronta per affrontare una squadra forte come il Bologna e costruita per fare la Champions League". Esordio migliore in serie A non lo poteva sognare, Cristian Chivu, che ha debuttato sulla panchina di serie A riportando il Parma alla vittoria contro il Bologna. "Ho provato a riaccendere questa squadra - ha detto - e i ragazzi hanno risposto in maniera eccezionale, perché si sono calati nella realtà del Parma che aveva bisogno di fare punti. In questi giorni abbiamo parlato tanto, io ho cercato di toccare i tasti giusti per riaccendere la fiamma. Spero che questa vittoria ci dia un po' di tranquillità e di serenità per fare le cose meglio".