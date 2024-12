Alejandro Gomez è sicuro: l'Atalanta sarà la squadra da battere in vista della corsa allo scudetto. L'ex giocatore degli orobici ne ha parlato in un'intervista a Tele Lombardia lanciando la corsa dei bergamaschi: "L’Atalanta può tranquillamente vincere il campionato. Non vedo squadre più forti della Dea in giro in Italia. L’unica che può darle fastidio è l’Inter”.