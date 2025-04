Papa: Antoniozzi (FdI), Atalanta-Lecce si giochi martedì

"Rivolgo un appello alla Lega calcio affinché capisca le ragioni del Lecce e sposti la partita con l'Atalanta a martedì. La scomparsa del fisioterapista della squadra salentina ha generato grande dolore. Si evitino polemiche e si eviti che il Lecce non parta per Bergamo. Confido nella sensibilità della Lega calcio. La solidarietà espressa dai tifosi dell'Atalanta è una bellissima pagina a cui la Lega calcio non può restare indifferente". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.