Paolo Poggi scrive a Leao: "Hai frantumato il mio record: bravo"

19 ANNI DOPO

I record, si sa, sono fatti per essere battuti. Ma forse Paolo Poggi, l'ex detentore del primato del gol più veloce della storia della serie A, un po' ci sperava di restare in testa a questa speciale classifica, anche perché erano passati già quasi vent'anni... E invece è successo che un giovane attaccante portoghese sia riuscito a superarlo. Poggi ha usato Twitter per congratularsi con Leao: "Complimenti per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in Serie A dopo 19 anni. Bravo".

Leao lo ha subito ringraziato e Poggi ha risposto "Onore a te". L'ex punta del Piacenza, tornato per una domenica agli onori della cronaca calcistica, non è solo l'ex detentore del record del gol più veloce. E' stato un importante attaccante del pallone italiano negli anni '90, bandiera del Venezia, ha giocato anche nel Torino, nel Bari e nella Roma anche se è soprattutto ricordato per essere stato protagonista, insieme con Bierhoff e Marcio Amoroso, del tridente spettacolare dell'Udinese di Zaccheroni.