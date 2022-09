Pandev dà l'addio al calcio a 39 anni: "È stato un viaggio incredibile"

L'ANNUNCIO

L'ultima esperienza con la maglia del Parma in B. Ha vinto il Triplete con l'Inter nel 2010

© Getty Images "Mi guardo indietro e non sembra ancora vero… È stato un viaggio incredibile". Comincia così la lettera di Goran Pandev che annuncia il suo addio al calcio a 39 anni. L'ultima esperienza negli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia del Parma dopo l'addio al Genoa. "Tante emozioni, le porto tutte dentro e so di condividerle con quanti mi hanno accompagnato lungo questo camino - si legge ancora nel post su Instagram - Ringrazio tutti i miei tifosi, dal primo all’ultimo. Vorrei abbracciarvi… Finisce un capitolo bellissimo... Porto con me un incredibile bagaglio di emozioni… Sono felice di averle condivise insieme… Con il tutto il mio cuore Goran".

Pandev ha vinto con l'Inter il Triplete nel 2010. Nella sua carriera in Italia ha vinto in totale dieci trofei: uno scudetto (2009/10 con l'Inter, cinque Coppe Italia (di cui quattro consecutive con Lazio nel 2008/09, Inter nel 2009/10 e 2010/11 e Napoli nel 2011/12 e 2013-14), due Supercoppe italiane (Lazio 2009 e Inter 2010), una Champions League (Inter 2009/10) e una Coppa del mondo per club (Inter 2010).

INTER: "GRAZIE DI TUTTO, GORAN"