Pallone d'Oro 2019: record negativo per Modric

PALLONE D'ORO: GLI ESCLUSI

In scia al numero 10 dei Blancos c'è chi non sta tanto meglio, compresa l'Italia: come l'anno scorso, non c'è un giocatore italiano tra i trenta finalisti (bisogna tornare al 2017 con il quarto posto di Buffon e il 21° di Bonucci). La Spagna invece prova questa onta per la prima volta proprio nel 2019: non a caso nella lista non compare neanche Sergio Ramos. Senza Cavani, Suarez e Godin, neanche l'Uruguay è rappresentato.

Fanno rumore anche le esclusioni di Neymar e Pogba, scelte comunque ampiamente motivate. Considerati tutti gli infortuni del brasiliano del Psg, la mancata ottava partecipazione consecutiva alla lista dei 30 è quasi consequenziale. Il francese paga la brutta stagione del Manchester United, da cui voleva già scappare in estate.