Pallone d'Oro, Dembélé ha battuto Yamal per soli 321 punti

L'organizzazione del Pallone d'Oro ha annunciato ufficialmente le votazioni finali che hanno permesso a Ousmane Dembélé di aggiudicarsi il premio di miglior giocatore della stagione 2024-2025. L'attaccante francese del PSG ha battuto Lamine Yamal per soli 321 punti, 1380 contro 1059. Staccatissimo il terzo classifico Vitinha, con 703 punti. Solo 172 i punti di Gigio Donnarumma, che ha chiuso al nono posto. A Lautaro Martinez solo 37 punti.
LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO 2025
1 - Ousmane Dembélé (Francia, PSG), 1.380 punti
2 - Lamine Yamal (Spagna, Barcellona), 1.059 punti
3- Vitinha (Portogallo, PSG), 703 punti
4- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool), 657 punti
5 - Raphinha (Brasile, Barcellona), 620 punti
6 - Achraf Hakimi (Marocco, PSG), 484 punti
7 - Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 punti
8 - Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea), 211 punti
9 - Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG), 172 punti
10 - Nuno Mendes (Portogallo, PSG), 171 punti
11 - Pedri (Spagna, Barcellona), 124 punti
12 - Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 123 punti
13 - Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), 112 punti
14 - Désiré Doué (Francia, PSG), 74 punti
15 - Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting Lisbona), 56 punti
16 - Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid), 51 punti
17 - Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona), 49 punti
18 - Scott McTominay (Scozia, Napoli), 45 punti
19 - Joao Neves (Portogallo, PSG), 40 punti
20 - Lautaro Martinez (Argentina, Inter), 37 punti
21 - Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 punti
22 - Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 punti
23 - Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), 21 punti
24 - Fabian Ruiz (Spagna, PSG), 20 punti
25 - Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter), 20 punti
26 - Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), 18 punti
27 - Declan Rice (Inghilterra, Arsenal), 13 punti
28 - Virgil Van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool), 7 punti
29 - Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen), 5 punti
30 - Michael Olise (Francia, Bayern Monaco), 4 punti.
