Calcio
LE VOTAZIONI

Pallone d'Oro, Dembélé ha battuto Yamal per soli 321 punti

26 Set 2025 - 19:50
© X

© X

L'organizzazione del Pallone d'Oro ha annunciato ufficialmente le votazioni finali che hanno permesso a Ousmane Dembélé di aggiudicarsi il premio di miglior giocatore della stagione 2024-2025. L'attaccante francese del PSG ha battuto Lamine Yamal per soli 321 punti, 1380 contro 1059. Staccatissimo il terzo classifico Vitinha, con 703 punti. Solo 172 i punti di Gigio Donnarumma, che ha chiuso al nono posto. A Lautaro Martinez solo 37 punti.

LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO 2025
1 - Ousmane Dembélé (Francia, PSG), 1.380 punti

2 - Lamine Yamal (Spagna, Barcellona), 1.059 punti

3- Vitinha (Portogallo, PSG), 703 punti

4- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool), 657 punti

5 - Raphinha (Brasile, Barcellona), 620 punti

6 - Achraf Hakimi (Marocco, PSG), 484 punti

7 - Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 punti

8 - Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea), 211 punti

9 - Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG), 172 punti

10 - Nuno Mendes (Portogallo, PSG), 171 punti

11 - Pedri (Spagna, Barcellona), 124 punti

12 - Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 123 punti

13 - Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), 112 punti

14 - Désiré Doué (Francia, PSG), 74 punti

15 - Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting Lisbona), 56 punti

16 - Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid), 51 punti

17 - Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona), 49 punti

18 - Scott McTominay (Scozia, Napoli), 45 punti

19 - Joao Neves (Portogallo, PSG), 40 punti

20 - Lautaro Martinez (Argentina, Inter), 37 punti

21 - Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 punti

22 - Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 punti

23 - Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), 21 punti

24 - Fabian Ruiz (Spagna, PSG), 20 punti

25 - Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter), 20 punti

26 - Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), 18 punti

27 - Declan Rice (Inghilterra, Arsenal), 13 punti

28 - Virgil Van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool), 7 punti

29 - Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen), 5 punti

30 - Michael Olise (Francia, Bayern Monaco), 4 punti.

Tutti i vincitori del Pallone d'Oro dal 1956 a oggi

1 di 59
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

