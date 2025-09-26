Pallone d'Oro, Dembélé ha battuto Yamal per soli 321 punti

L'organizzazione del Pallone d'Oro ha annunciato ufficialmente le votazioni finali che hanno permesso a Ousmane Dembélé di aggiudicarsi il premio di miglior giocatore della stagione 2024-2025. L'attaccante francese del PSG ha battuto Lamine Yamal per soli 321 punti, 1380 contro 1059. Staccatissimo il terzo classifico Vitinha, con 703 punti. Solo 172 i punti di Gigio Donnarumma, che ha chiuso al nono posto. A Lautaro Martinez solo 37 punti.