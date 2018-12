Pallone d'Oro 2018, mistero sul voto: il giornalista delle Comore non esiste

In aggiunta al caso Comore, anche quello di Trinidad e Tobago. Lasana Liburd ha scritto su Twitter che la sua classifica per il Pallone d'Oro è stata conteggiata in modo errato: "Ho votato in ordine Messi, Modric, Ronaldo, Salah e Griezmann". Invece ufficialmente la classifica di Trinidad e Tobago è stata: Griezmann, Salah, Ronaldo, Modric, Messi.



My FIFA player of the year selection should have been tallied as (in correct order): Messi, Modric, Ronaldo, Salah, Griezmann... I’ve voted for this prestigious award for years without issue. Don’t know what went wrong. But I do have a record of my vote...