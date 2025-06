Man City, Rodri: “Ci vorranno mesi per tornare al mio livello”

Dopo il lungo infortunio al crociato che lo ha tenuto ai box da fine settembre, Rodri è tornato in campo a fine maggio con la maglia del Manchester City ed è subentrato in entrambe le sfide giocate al Mondiale per Club. Questa sera lo spagnolo potrebbe tornare titolare nove mesi dopo l’infortunio nella sfida contro la Juventus e in conferenza stampa ha parlato così delle sue condizioni fisiche: “Sono felice di essere qui, mi sento molto bene. Questo è un torneo fantastico per tornare a giocare, sono entusiasta di far parte nuovamente della squadra. Il mio recupero è stato un processo lungo, ma sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ho preferito prendermi tutto il tempo necessario, la cosa più importante era rimanere concentrato e non abbattersi. So che ci vorranno diversi mesi per tornare al mio livello, ma sono veramente felice di essere qui di nuovo”.