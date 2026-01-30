Palermo, la ristrutturazione del Barbera prima di Euro 2032

L'attuale convenzione tra il Comune e il la società rosanero varrà fino al 2032, ma l'intenzione è quella di rinnovarla allungandone la durata consentendo così al club di rientrare dei fondi spesi per la ristrutturazione che avverrebbe a prescindere dall'inclusione nel circuito degli Europei. I lavori procederebbero a stralci, consentendo quindi l'uso dell'impianto al Palermo, e la capienza finale sarebbe compresa fra i 30mila e i 36mila spettatori, il che permetterebbe, in caso di partecipazione alla competizione Uefa, di ospitare le gare fino agli ottavi di finale.