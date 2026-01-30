Napoli, Giovane: "Giocare al Napoli un sogno, mio idolo Ronaldo il Fenomeno"

"Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me. Ho sognato questo momento fin da quando ero bambino ed ora che è arrivato voglio solo lavorare bene e giocare con la squadra". Sono le prime parole del nuovo acquisto del Napoli Giovane, intervenuto ai microfoni di Radio Crc. "Esordio a Torino con la Juve?Sono state ore veloci e molto emozionanti: è cambiato tutto in poco tempo, ma sono molto felice. Giocare con la maglia del Napoli è un sogno. Qui voglio migliorare ed aiutare la squadra: ho visto poco Careca giocare, ma spero di poter fare come lui e David Neres nel Napoli - ha aggiunto l'ex calciatore dell'Hellas - Sono un calciatore molto veloce, non ho le caratteristiche specifiche di un brasiliano, ma ho un buon tiro. Mi piace fare molti gol. Il mio idolo è Ronaldo il fenomeno. L'ho visto giocare poco, quando ero piccolo era nel Corinthians, però sempre ho visto i suoi video su YouTube".