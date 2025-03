Palermo, Gomes: "Brutta sconfitta, spiace per tifosi"

"Con la Cremonese è stata una sconfitta pesante, non si può perdere così, eravamo in vantaggio 2-0 a un quarto d'ora dalla fine". Claudio Gomes, centrocampista del Palermo, commenta così la vittoria della Cremonese per 3-2 sul campo dei rosanero. Poche amare parole per l'autore di uno dei due gol della squadra di Alessio Dionisi. "Ci dobbiamo dire in faccia che abbiamo sbagliato - aggiunge Gomes, ai microfoni dei canali ufficiali del Palermo - e il mio gol non conta, non abbiamo conquistato tre punti che avevamo in mano. Non possiamo perdere queste partite, mi dispiace per i tifosi. La sosta ci servirà per ricaricare e pensare. Questa sconfitta è brutta, non posso dire altro".