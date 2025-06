Elena Palazzo (Regione Lazio): "Un dovere sostenere il calcio giovanile"

"Esattamente un anno fa - ha commentato l'assessore allo sport della Regione Lazio, Elena Palazzo al termine della finale -è nata la partnership tra la Regione Lazio e la Figc, un accordo che si è immediatamente rivelato positivo e la finale di oggi ne è una ulteriore dimostrazione. Grazie a questa collaborazione abbiamo portato la Nazionale Under 21 a Latina ad ottobre, accendendo i riflettori su questa città. E lo facciamo di nuovo oggi con i campioni del futuro, perché scende in campo il calcio giovanile che noi abbiamo il dovere di sostenere, anche perché sono sempre in grado di regalarci un grandissimo spettacolo. Questa collaborazione, inoltre, mette in evidenza quanto sia importante far camminare di pari passo sport e turismo. Noi abbiamo creduto molto nelle Finali Giovanili nel Lazio, perché grazie allo sport mettiamo in luce il nostro territorio, attivando un volano per lo sviluppo economico e uno strumento per la promozione turistica delle città coinvolte, in questo caso Latina".