LE PAGELLE

Napoli-Lazio, le pagelle: De Bruyne e Anguissa deludono, Gila giganteggia

Alisson Santos entrato nel secondo tempo e Milinkovic-Savic le uniche note positive per Conte, dall'altra parte sono in parecchi da 7

di Enzo Palladini
18 Apr 2026 - 20:01
© IPA

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NAPOLI 

Milinkovic-Savic 6,5 - Si conferma pararigori per vocazione, buttandosi dalla parte giusta e nel modo giusto sul tiro dal dischetto dell'ex infallible Zaccagni. E non è l'unica parata di rilievo. 

Beukema 5,5 - Si fa prendere in mezzo sul gol dell'1-0, non ricambia al cento per cento la fiducia che gli ha dato Comnte schierandolo titolare. 

Buongiorno 5 - Grave anzi gravissimo l'errore con cui propizia l'azione del rigore per il Napoli, poi sbagliato. Distrazioni che da un difensore come lui non ci si aspetta. 

Olivera 6 - Da un po' di tempo è l'uomo in più della difesa napoletana, quello che mette in atto le chiusure più puntuali e che si mette in moto per far ripartire le azioni. 

Politano 6 - Questo impiego a tutta fascia lo stanca non poco, togliendogli quella rapidità negli ultimi trenta metri che spesso è stata decisiva nel recente passato. Almeno ci mette l'anima.

Dal 27' st Mazzocchi 5,5 - Una manciata di minuti per condividere la sofferenza e per far respirare Politano. 

Anguissa 5 - Abituati a vederlo in ogni parte del campo e a volte anche quasi in due punti nello stesso momento, fa un po' impressione vederlo emarginato dal cuore del gioco. Molto passivo su Taylor in occasione dell'assist per l'1-0 di Cancellieri. 

Dal 1' st Elmas 5,5 - Il suo dovrebbe ridare un po' di equilibrio alla squadra, ma stavolta non c'è proprio verso. 

Lobotka 5,5 - In occasione del rigore per la Lazio non aveva alternative, doveva commettere fallo per forza. Ma anche nella scelta dei tempi e delle giocate non è il solito Lobotka. 

Dal 18' st Giovane 5,5 - Non è nemmeno molto fortunato, perché sente un dolore al torace poco dopo essere entrato in campo e sicuramente ne viene condizionato. 

Spinazzola 5 - Si fa cogliere completamente impreparato dall'inserimento di Cancellieri che porta l'1-0 per la Lazio. Non è in gran giornata e lo si capisce anche da qualche appoggio sbagliato. 

Dal 18' st Gutierrez 5,5 - Non cambia molto con il suo ingresso nello sviluppo del gioco a sinistra. 

De Bruyne 5 - Gli spazi ridotti a disposizione lo innervosiscono, portandolo a commettere qualche errore tecnico che non gli appartiene in natura e a emigrare lontano dalla sua zona per giocare qualche pallone in più. 

Dal 1' st Alisson Santos 6,5 - Come sempre, velocizza e vivacizza il gioco offensivo del Napoli con il suo coraggio e la sua tecnica. 

McTominay - Si ripete il primo tempo giocato contro il Parma, con lo scozzese quasi sempre fuori dalla zona nevralgica e poco coinvolto nella manovra. Si ripete poi l'arretramento a centrocampo ma non cambia molto. 

Hojlund 5,5 - Diffiicile fare l'attaccante centrale nelle squadre di Conte, difficilissimo farlo quando si è un po' stanchi per una stagione lunghissima e si ricevono pochi palloni. 

Allenatore Conte 5 - Non è giornata per lui e per la sua squadra. Non lo è all'inizio e nemmeno dopo i cambi. 

LAZIO 

Motta 6 - Mai avrebbe pensato di passare un pomeriggio tutto sommato tranquillo su un campo complicato come questo. 

Lazzari 6 - Partita attenta sulla fascia destra, buone connessioni con i due che gli stanno davanti. 

Dal 37' st Hysaj sv. 

Gila 7,5 - Bastano i primi due interventi difensivi per far capire a tutti come mai le grandi squadre lo stiano corteggiando per prenderlo a costo zero. Puntualità, forza e conduzione palla. Un vero gigante. 

Dal 15' st Provstgaard 6,5 - Subentrare in una difesa praticamente perfetta non è mai facile, nel suo caso invece lo è. 

Romagnoli 7 - Gareggia con Gila in attenzione e applicazione nelle chiusure, uscendo a testa altissima dal confronto. 

Nuno Tavares 7 - Giocatore un po' diverso rispetto al passato. Meno strappi, più attenzione, anche perché c'è Politano da tenere d'occhio su quella fascia. Quando arriva dall'altra parte però è sempre pericoloso. Lo dimostra con la volata e con il cross che portano al 2-0 per la Lazio. 

Basic 7 - Svolge un lavoro oscuro ma utile per proteggere il centrodestra del campo. Ma lo svolge così bene che oltre a togliere spazio agli avversari, va anche a segnare il gol del 2-0. 

Dal 25' st Dele Bashiru 6 - Molto inquadrato negli schemi sarriani, dà in suo contributo nello spezzone che gli viene concesso. 

Cataldi 6,5 - Un leader poco appariscente, ma pur sempre un leader che dà equilibrio a un centrocampo votato anche e soprattutto a un lavoro di contenimento. 

Dal 15' st Patric 6 - C'è un risultato favorevole da gestire, quindi interpreta il ruolo di mediano davanti alla difesa alla sua maniera. 

Taylor 6,5 - In questi mesi ha assimilato alla perfezione le teorie sarriane e lo si vede da come si mnuove, soprattutto in occasione dell'assist che frutta l'1-0 di Cancellieri. 

Cancellieri 7 - Una conclusione da bomber di razza al termine di un'azione da manuale del calcio: tutto perfetto nel suo gol dell'1-0. Poi tanto lavoro per la squadra. 

Noslin 6,5 - Non è una prima punta classica e fa quello che può, provando a lottare con Buongiorno ma senza riuscire a tenere molti palloni. Molto bravo ad approfittare di un errore clamoroso di Buongiorno guadagnandosi un calcio di rigore, poi sbagliato da Zaccagni. Questa è l'azione che gli dà coraggio e lo fa crescere ulteriormente. 

Zaccagni 5,5 - Pomeriggio di grande e fruttuoso sacrificio, in ottima collaborazione con Taylor e Nuno Tavares. Pesa moltissimo l'errore del dischetto, primo in carriera, seguito da un tiraccio dopo la respinta di Milinkovic-Savic. 

Dal 15' st Dia 5,5 - Va a fare il centravanti, ma proprio nel momento in cui ormai gli attacchi della Lazio sono rarissimi. 

Allenatore Sarri 7 - Pur pensando già alla semifinale di Coppa Italia, mette lì una squadra che si fa rispettare e anche qualcosa di più. 

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