Pagelle Inter-Sassuolo: Sommer stecca, Lautaro non basta, Berardi è una meraviglia

I VOTI

Dimarco dura soltanto mezz'ora, Dumfries illude i nerazzurri con il suo gol ma Dionisi azzecca tutte le mosse tattiche

INTER

Sommer 5 - Finita la luna di miele con l'Inter, dopo cinque partite poco impegnative. Ha molte responsabilità sull'1-1 di Bajrami e se ne accorge lui stesso, subito. Non lo salvano le due buone parate del primo tempo.

Darmian 6 - La definitiva trasformazione in difensore centrale gli può ulteriormente allungare la carriera. Ha l'esperienza e la rapidità per chiusure perfette, pur rischiando un po' in certe occasioni.

Acerbi 6 - Si è lasciato alle spalle i guai fisici di inizio stagione e ha ripreso il suo posto al centro della difesa con l'entusiasmo di un ragazzino e l'autorità del veterano.

Bastoni 5,5 - In fase propositiva, soprattutto nel primo tempo, si fa trovare quasi sempre pronto. Ma poi inizia il secondo tempo, Bajrami e Berardi segnano passando dalla sua parte. Non è in un momento esaltante. Dal 23' st De Vrij 6 - Fa la sua parte, di mestiere.

Dumfries 6,5 - Poco cercato all'inizio, quando il gioco si svolge soprattutto sulla fascia opposta. Cresce piano piano fino a prendere possesso del lato destro e alla fine del primo tempo sblocca la partita con un'iniziativa personale conclusa con un sinistro chirurgico.

Barella 5,5 - Svaria molto da una parte all'altra del campo, andando a cercare spazi liberi. Conscio delle sue doti tecniche, qualche volta chiede un po' troppo a sè stesso e al suo talento. Ed è tra quelli che crollano alla distanza.

Calhanoglu 6 - Presenza rassicurante e a largo raggio nella zona centrale del campo, ha imparato a fa<re anche l'incontrista con i tempi giusti per recuperare un buon numero di palloni. Rischia un pasticcio con Sommer in chiusura di primo tempo e cala un po' alla distanza. Dal 40' st Klaassen sv.

Mikhitaryan 6 - La sua saggezza calcistica lo porta a non sfigurare nemmeno quando non è al cento per cento come in questo caso. Le sue giocate sono sempre precise. Dal 23' st Frattesi 5,5 - Spreca quasi subito una buona occasione e non riesce a incidere.

Dimarco 5,5 - Prima mezz'ora sufficiente, con la solita spinta anche se con meno precisione del solito negli appoggi e nei cross. Poi cala vistosamente come spesso avviene. Dal 23' st Carlos Augusto 6 - Subito un assist interessante per Frattesi, ma forse sarebbe stato utile in campo un po' prima.

Lautaro Martinez 6,5 - Ogni suo stop è un'ode alla bellezza del calcio, anche quando poi non segue la giocata perfetta. Giocatore di livello decisamente superiore, tra i top in Europa. Ovvio che non possa fare tutto lui.

Thuram 6 - Sa benissimo, come lo sa il suo compagno di linea Lautaro, che per un lungo periodo non avrà molte occasioni per rifiatare. Cerca quindi di centellinare gli sprint, che restano però sempre allarmi per la difesa avversaria. Deve essere più preciso in fase conclusiva. Dal 23' st Sanchez 6 - Si arrabatta facendo quello che può nel poco spazio che ha a disposizione.

Allenatore S. Inzaghi 5 - Legatissimo al suo schema e ai suoi fedelissimi, forse in serata come questa dovrebbe inventarsi qualcosa di diverso visto che il solito sistema non funziona.

SASSUOLO

Consigli 6 - Pensava forse di passare una serata complicata, invece si limita all'ordinaria amministrazione.

Toljan 6,5 - Per la prima mezz'ora partecipa attivamente alla battaglia che infuria dalla sua parte, poi è il primo a farsi pericoloso ancora sullo zero a zero, impegnando Sommer. E poi tiene molto bene la parte destra.

Erlic 6 L'affidabilità è la sua caratteristica principale e in una squadra come il Sassuolo è un bagaglio preziosissimo. Certo non è lo stesso in area avversaria (gol sfiorato a inizio secondo tempo) ma andando a ben vedere non è certo quello che gli viene chiesto. Dal 36' st Ferrari sv.

Viti 5,5 - Prova a limitare in qualche modo Lautaro che è spesso il suo avversario diretto, compito complicato che il ragazzo svolge come può, arrangiandosi. Dal 16' st Tressoldi 6,5 - Ci mette il fisico e tanta buona volontà, proprio quando servono entrambe queste qualità.

Vina 5 - Se dal punto di vista della fase offensiva il suo apporto può definirsi sufficiente, non altrettanto si può dire della fase difensiva, soprattutto quando a un soffio dall'intervallo resta a guardare Dumfries che si aggiusta il pallone e lo spedisce nell'angolino. Dal 1' st Pedersen 6 - Pur essendo un destro adattato a sinistra, fa sentire la sua presenza sulla fascia, molto più del compagno sostituito.

Matheus Henrique 7 - Qualità di palleggio in fase di possesso, spirito di sacrificio in fase di non possesso quando va a occuparsi di Barella e del suo spirito combattivo. Giocatore davvero molto interessante, presenza "pesante" in mezzo al campo.

Boloca 6,5 - Il sacrificio è il suo mestiere, come un mediano vecchio stampo. Tanta quantità in mezzo al campo soprattutto inseguento Mkhitaryan, un lavoro che in una squadra serve sempre.

Berardi 7,5 - Una partita pazzesca. Una prima parte di sacrificio pesante, sulle piste di Dimarco e Bastoni. Poi le invenzioni straordinarie all'inizio del secondo tempo, l'assist delizioso per l'1-1 di Bajrami e la conclusione dal limite per il vantaggio neroverde. Giocatore di qualità sopraffina, degno capitano della squadra , meritevole di un grande palcoscenico.

Bajrami 7 - Molto disciplinato nel compito assegnatogli da Dionisi, quello di inaridire la fonte principale del gioco interista e cioè Calhanoglu. Trequartista di fatica che diventa bomber all'inizio del secondo tempo quando realizza il gol dell'1-1. Dal 16' st Castillejo 6,5 - Entra con una vivacità che non gli era usuale ai tempi del Milan e si fa sentire.

Laurientè 6 - Quando entra in possesso di palla negli ultimi trenta metri dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso per gli avversari, spesso lo è davvero, non sempre ha la fortuna sufficiente per arrivare fino in fondo.

Pinamonti 6,5 - L'esperienza al Sassuolo lo sta facendo crescere parecchio. Ora è un attaccante completo, che sa far salire la squadra e ha i tempi delle giocate. Dal 34' st Defrel sv.

Allenatore Dionisi 7,5 - Alla vigilia ha intelligentemente tolto responsabilità e tensione ai suoi definendo "ingiocabile" la partita. Così la squadra gli ha dimostrato il contrario.