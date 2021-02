Pagelle Bayern: Sanè immarcabile, Kimmich a tutto campo, che sorpresa Musiala

PAGELLE BAYERN

I voti ai protagonisti del poker rifilato dai bavaresi alla Lazio

Neuer 6 – Una serata da “vacanza romana” che potrebbe anche trascorrere in tutta tranquillità con pigiama e ciabatte al posto degli indumenti da gioco almeno per tutto il primo tempo. Nella ripresa qualcosa deve fare.

Sule 6,5 – Non rientrerà mai nella categoria “fenomeni”, ma è un atleta pazzesco che riempie la fascia destra con personalità e anche con proprietà di palleggio.

Boateng 6,5 – Esperienza e presenza fisica per questo giocatore mai troppo appariscente ma sempre piazzato nel posto giusto e nel modo giusto.

Alaba 6,5 – L’uomo per tutti i ruoli, questa volta impiegato da difensore centrale si disimpegna con la solita professionalità e con la solita attenzione.

Davies 7 – Non lo prendono mai. Se parte in velocità, non c’è avversario che possa stargli dietro. Se parte in dribbling più o meno è la stessa cosa.

Kimmich 7 – Ha batterie inesauribili che lo portano in ogni punto del campo in ogni momento utile. Un centrocampista di livello elevatissimo.

Goretzka 6 – Piano piano sta ritrovando la condizione e certo serate così rendono più facile questo recupero completo in vista degli impegni più complessi. (Dal 18’ st Javi Martinez 6 – Cambio altamente qualitativo, contribuisce al mantenimento della stabilità e dell’equilibrio della squadra).

Sanè 7,5 – Con il pallone fa più o meno quello che vuole, passeggia portandosi a spasso un paio di avversari, crea calcio e si fa anche trovare pronto da opportunista quando arriva la palla-gol. (Dal 44’ st Sarr sv).

Musiala 7– Anche un ragazzino men che diciottenne come lui può integrarsi alla perfezione in un meccanismo perfetto. Basta seguire lo spartito e si gioca. Si segna, pure. (Dal 44’ st Choupo-Moting sv).

Coman 7 – Sempre un problema riuscire a stargli dietro, problema che i difensori della Lazio non riescono mai a risolvere facendosi travolgere dalle iniziative dell’ex juventino. (Dal 30’ st L. Hernandez sv).

Lewandowski 7 – E’ già di suo un fenomeno, se poi gli avversari (Musacchio nella fattispecie) lo mettono in condizioni di segnare facilmente, ovvio che diventa devastante.

All. Flick 9 – Ha creato un meccanismo perfetto, che magari lascia qualcosa per strada in Bundesliga ma nelle notti che contano grattugia gli avversari come se fossero carote.