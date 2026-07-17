L'uomo oltre lo scudetto dei miracoli: Osvaldo Bagnoli e il segreto del suo calcio genuino e proletario

Così nel 1992 arrivò la proposta dell’Inter di Ernesto Pellegrini, milanese come lui e alla pari di lui figlio del proletariato suburbano. Ma il rapporto fu sempre molto formale, perché tra i due chi aveva davvero scalato la piramide sociale era il presidente. L’inizio non fu facile. C’erano quattro stranieri ma solo tre potevano essere in lista per una partita. Iniziarono Sammer, Shalimov e Pancev che doveva fare coppia con Totò Schillaci arrivato dalla Juve. Shalimov era stato preso come regista ma era una mezzala, Sammer doveva fare il centrocampista ma voleva fare l’attaccante (e nel 1996 avrebbe vinto il Pallone d’oro giocando da libero), Pancev era stato preso come attaccante e non era niente. Bagnoli provò a sistemare qualcosa ma non era facile, poi mise dentro Ruben Sosa e non lo tolse più. A gennaio per il centrocampo gli presero dall’Udinese Antonio Manicone, “un ometto che ci potrà essere molto utile”. Con Manicone in regia. Shalimov mezzala e Sosa scatenato, ci fu la svolta. Il 21 marzo l’Inter vinse sul campo della Juve dopo 27 anni di digiuno, piano piano il distacco dal Milan capolista diminuiva e Bagnoli diceva una delle sue frasi tipiche: “Se il Milan vuole farci un regalo, conosce il nostro indirizzo”. Il regalo lo fece invece il difensore nerazzurro Mirko Taccola, dimenticandosi di marcare Gullit nel derby di ritorno che così finì 1-1 indirizzando lo scudetto verso il Milan di Capello.