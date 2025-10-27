Osnato: "Alla Juve al posto di Tudor mi piacerebbe Klopp o Zidane"

Cosa penso dell'esonero di Tudor? "Se è stato mandato via non posso esser contento, vuol dire che stiamo andando male ma in certi casi per dare una scossa si manda via l'allenatore. Chi vorrei come sostituto? Mi piacerebbero dei nomi pesanti, come Klopp o Zidane". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Fratelli d'Italia e presidente dello Juventus Club Parlamento Marco Osnato E un allenatore come Luciano Spalletti come lo vedrebbe? "Ottimo allenatore - risponde Osnato - ma al contrario di Zidane non ha un dna bianconero. Poi, rispondendo ad una domanda dei conduttori, che gli chiedevano il suo coro preferito, Osnato ha cantato 'fino alla fine forza Juventus' in diretta a Un Giorno da Pecora.