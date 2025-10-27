Logo SportMediaset

Calcio

Osnato: "Alla Juve al posto di Tudor mi piacerebbe Klopp o Zidane"

27 Ott 2025 - 22:42

Cosa penso dell'esonero di Tudor? "Se è stato mandato via non posso esser contento, vuol dire che stiamo andando male ma in certi casi per dare una scossa si manda via l'allenatore. Chi vorrei come sostituto? Mi piacerebbero dei nomi pesanti, come Klopp o Zidane". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Fratelli d'Italia e presidente dello Juventus Club Parlamento Marco Osnato E un allenatore come Luciano Spalletti come lo vedrebbe? "Ottimo allenatore - risponde Osnato - ma al contrario di Zidane non ha un dna bianconero. Poi, rispondendo ad una domanda dei conduttori, che gli chiedevano il suo coro preferito, Osnato ha cantato 'fino alla fine forza Juventus' in diretta a Un Giorno da Pecora. 

00:34
MCH LEVERKUSEN-FRIBURGO 2-0 MCH

Bayer Leverkusen, 2-0 al Friburgo: gli highlights

04:48
DICH MOURINHO EVENTO CORSPORT DICH

Mourinho: "Col Milan rivalità sempre molto sportiva"

01:33
Srv Dybala Rullo leok leok

Roma, che "Joya"! Questo Dybala fa sognare

02:39
SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

01:36
SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

01:58
SRV RULLO VIGILIA MILAN VERSO ATALANTA 27/10 SRV

Verso Atalanta-Milan, Allegri: "Scontro diretto"

04:30
DICH GALLIANI EVENTO CORSPORT DICH

Galliani:""Se c'è un uomo che può portarci al Mondiale è proprio Rino"

02:05
SRV RULLO QUANTI ESONERI: NON E' PIU' LA STESSA JUVE (MUSICATO) 27/10 SRV OK OK

Non è più la stessa Juve: quanti esoneri da Allegri in poi

01:22
CLIP RULLO TACCHINARDI SU TUDOR 27/10 SRV

Tacchinardi: "Dispiace per Tudor, ma la scelta è giusta: serve una scossa"

01:39
SRV RULLO JUVE, LA GIORNATA (CON SGUARDO AL FUTURO) 27/10 OK SRV EDL

Juventus, ecco la rivoluzione: tutti gli aggiornamenti

01:04
DICH BUFFON EVENTO CORSPORT SU JUVE DICH

Buffon: "Spalletti? Per me sarebbe la persona più indicata""

02:42
DICH ZAZZARONI EVENTO CORSPORT DICH

Zazzaroni: "L'evento del secolo? Il mondiale del 1982"

02:01
SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

01:53
SRV RULLO VIGILIA NAPOLI VERSO LECCE 27/10 SRV EDL OK

La vigilia di Lecce-Napoli: scelte e pensieri di Conte

01:40
DICH JURIC PRE MILAN DICH

Juric: "MI dispiace molto per Tudor, era un uomo da Juve"

00:34
MCH LEVERKUSEN-FRIBURGO 2-0 MCH

Bayer Leverkusen, 2-0 al Friburgo: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

