Oracle Genius: con l'algoritmo si riducono gli errori del calciomercato

ASM Alghorithm Soccer Oracle è un'idea tutta italiana che misura il valore dei calciatori tramite un particolare algoritmo che compara le prestazioni con quelle dei top player: in pratica chi vuole diventare calciatore professionista può avere un'idea di massima sul proprio livello comparato ai vari Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo ecc. Non solo: in questo modo le società calcistiche potranno scoprire con un certo grado di statistica se un giovane può avere le carte in regola per fare il grande salto, un modo per sbagliare meno colpi sul calciomercato. I dati dei top player, a cui viene data un’unità di misura specifica, sono divisi in 32 indicatori e vengono proposti come termine di confronto per il giovane calciatore. In seguito l'algoritmo Oracolo Genius assegnerà un valore al calciatore (da 1 a 1000), e grazie a questo valore i club avranno la misura dell’efficacia del calciatore.