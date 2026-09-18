Operazione Nostalgia, ad Ancona omaggio speciale alla memoria di Baresi e Protti

Due icone indimenticabili a cui sarà dedicato un momento utile e significativo al tempo stesso. Per l’occasione, infatti, tutti i calciatori presenti all’evento indosseranno, durante il riscaldamento, una maglia commemorativa, personalizzata con nome e numero dei due campioni recentemente scomparsi. Al termine della partita, quelle stesse maglie verranno messe all’asta, ciascuna con una patch firmata dal giocatore che l’ha indossata.