Operazione Nostalgia, ad Ancona omaggio speciale alla memoria di Baresi e Protti

Il Raduno di Operazione Nostalgia in programma ad Ancona, sabato 26 settembre, sarà l’occasione per tornare ad ammirare alcuni tra i più grandi campioni del passato: da Buffon a Dida, da Costacurta a Di Canio, oltre a Ganz, Aldair, Di Natale, Toni e tanti altri protagonisti della nostra Serie A.
L’evento in programma allo stadio Del Conero (ore 19), in realtà, sarà anche l’occasione per tornare a celebrare due campioni rimasti nel cuore di tutti gli appassionati: Franco Baresi e Igor Protti.
Due icone indimenticabili a cui sarà dedicato un momento utile e significativo al tempo stesso. Per l’occasione, infatti, tutti i calciatori presenti all’evento indosseranno, durante il riscaldamento, una maglia commemorativa, personalizzata con nome e numero dei due campioni recentemente scomparsi. Al termine della partita, quelle stesse maglie verranno messe all’asta, ciascuna con una patch firmata dal giocatore che l’ha indossata.
Un pezzo di storia da portare con sé, trasformato in un gesto concreto di solidarietà.
I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Ospedale Salesi ETS e contribuiranno all’acquisto di un neuronavigatore per la neurochirurgia pediatrica oncologica del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Ancona): tecnologia avanzata che guida il chirurgo con precisione millimetrica durante gli interventi, aiutando a proteggere i tessuti sani e le aree più delicate del cervello. Un supporto fondamentale per rendere ancora più sicuri gli interventi sui piccoli pazienti.