Gattuso gonfia il petto: "Lazio di gioco e carattere? Dimenticano cosa ho fatto con Napoli e Milan"

"Questa Lazio ha un gioco oltre che carattere? Forse qualcuno si dimentica ciò che è stato fatto al Napoli e al Milan, non sono andato in Champions con 77 punti e se avessimo vinto l'ultima partita col Verona saremmo stati secondi. Quella squadra giocava un gran calcio come il Milan, ma io sono schiavo del mio personaggio da calciatore. Questo è un altro lavoro, quando ti battezzano Ringhio è normale, ma io faccio questo lavoro con passione ed è un lavoro diverso". Così Rino Gattuso, tecnico della Lazio alla vigilia della trasferta di campionato contro il Venezia.