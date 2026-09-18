Centenario San Siro, festa da brividi prima di Milan-Lecce: il programma

In occasione del match casalingo di Serie A contro il Lecce, in programma domenica 20 settembre alle ore 20:45, il Milan omaggerà i 100 anni dello stadio San Siro con uno spettacolare show celebrativo di due minuti nell'immediato pre-partita.
La cerimonia prenderà il via al termine del riscaldamento, tra le 20:35 e le 20:37, quando le luci dell'impianto si spegneranno per dare spazio a un suggestivo gioco di riflettori e immagini storiche proiettate sui maxischermi. Basato sul concetto "L'Appuntamento. Da 100 anni", l'evento vedrà Fabio Volo nel ruolo di voce narrante sui spalti e la performance musicale del compositore Dardust dalla passerella sul tetto ("skywalk") dello stadio, sulle note del celebre brano "L'Appuntamento" di Ornella Vanoni.
Il racconto ripercorrerà un secolo di sfide decisive, serate europee e ricordi collettivi dal punto di vista dei tifosi rossoneri, per poi concludersi con la proiezione del logo del centenario sul terreno di gioco e un'esplosione di luci rosse in tutto il catino accompagnata dalla canzone "Sarà perché ti amo".