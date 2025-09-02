Logo SportMediaset
San Siro, diffida al Comune: "Non venda lo stadio, scatta altro vincolo'

02 Set 2025 - 15:10

A partire dal prossimo 11 settembre "anche il secondo anello dello Stadio San Siro risulterà senz'altro sottoposto a vincolo architettonico e non potrà essere alienato in assenza della verifica di interesse culturale". Lo scrive l'avvocata Veronica Dini, per conto del Comitato promotore del 'Referendum per San Siro', in una lettera inviata al Comune di Milano ed ad altri enti con cui si "diffida" l'amministrazione comunale "dal procedere alla vendita dello Stadio Meazza". Una missiva con cui la legale chiede anche ad altri enti, tra cui il Ministero della Cultura, "di vigilare sulla correttezza dell'operato degli Uffici coinvolti, al fine di scongiurare la commissione di un atto amministrativo illegittimo e il perfezionamento di una vendita che sarebbe insanabilmente nulla e che, oltretutto, esporrebbe il Comune a un rilevante danno erariale e la città tutta alla perdita di un bene pubblico di estrema importanza". 

