Ederson saluta il City: "Insieme un periodo bellissimo"

L'arrivo di Gigio Donnarumma ha sancito l'addio di Ederson al Manchester City. Il portiere brasiliano, tra i protagonisti del periodo più vincente della storia dei citizens, si trasferisce al Fenerbache. "Sono arrivato a Manchester otto anni fa pieno di speranza, ma non avrei potuto prevedere un periodo così bello insieme", ha spiegato il 31enne estremo difensore nel suo saluto al club inglese. Il direttore sportivo del City, Hugo Viana, ha elogiato Ederson per le sue "abilità e il suo coraggio", aggiungendo che sono stati "fondamentali nell'aiutare il City a giocare il bellissimo calcio che abbiamo visto". L'addio di Ederson si inserisce nella rivoluzione tecnica voluta da Pep Guardiola e dal club per creare nuovi stimoli dopo una stagione deludente per il City. Prima del portiere avevano salutato Kyle Walker (ceduto al Burnley) e Jack Grealish (in prestito all'Everton), mentre il difensore Manuel Akanji si è trasferito all'Inter nelle ultime ore di mercato.