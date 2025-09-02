Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nazionale, Fabbian: "Faremo il massimo per raggiungere l'obiettivo Mondiale"

02 Set 2025 - 15:03

"La cosa fondamentale è l'umiltà, alla base deve esserci questo. Serve sempre la voglia di migliorarsi. Giocare per la nazionale è motivo di orgoglio e senso di appartenenza, è il sogno di ogni bambino vestire questa maglia. E' un onore. In Italia ci sono tanti giovani come all'estero, l'importante è dare loro la possibilità di sbagliare". Così Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna e della Nazionale, dal raduno della nazionale a Coverciano in vista dei match di qualificazione al Mondiale contro Estonia e Israele. "Sto anche studiando economia con una università on line, credo sia un percorso affine a quello che sono i miei pensieri, l'ho fatto per trovare qualcosa extracalcio perchè la nostra carriera non è lunghissima e quando finisce si apre un'altra vita", ha aggiunto.

Quanto all'obiettivo Mondiale ha sottolineato: "Dalla Nazionale ci si aspetta di giocare il mondiale, è normale. Vogliamo fare il massimo per raggiungere questo obiettivo".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:06
SRV RULLO ITALIA, PARLA GATTUSO 1/9 SRV

Italia, Gattuso pronto per l'esordio: "Sono carico a molla"

01:44
Il Bologna riparte

Il Bologna riparte

01:46
I sogni del Sassuolo

I sogni del Sassuolo

02:27
Ritorni e facce nuove

Ritorni e facce nuove

01:39
Donnarumma al City

Donnarumma al City

02:16
Gattuso perfezionista

Gattuso perfezionista

02:15
Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

02:28
DICH SILVIO BALDINI ITALIA UNDER 21 DICHok

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

01:59
MCH ALLENAMENTO UNDER 21 1/9 MCH

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

02:15
MCH ALLENAMENTO ITALIA DI GATTUSO MCH

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

01:20
MCH AKANJI A MILANO MCH

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

02:00
SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

01:33
SRV RULLO IL MERCATO DELLE ALTRE 1/9 SRV

Zaniolo, Vardy, Albiol e Belotti: le sorprese dell'ultimo giorno di mercato

01:59
SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

02:06
SRV RULLO ITALIA, PARLA GATTUSO 1/9 SRV

Italia, Gattuso pronto per l'esordio: "Sono carico a molla"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:10
San Siro, diffida al Comune: "Non venda lo stadio, scatta altro vincolo'
15:03
Nazionale, Fabbian: "Faremo il massimo per raggiungere l'obiettivo Mondiale"
14:44
Ederson saluta il City: "Insieme un periodo bellissimo"
14:37
Serie B: una giornata di squalifica per cinque giocatori
13:38
Il saluto di Taremi: "Inter sempre nel cuore"