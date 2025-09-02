Nazionale, Fabbian: "Faremo il massimo per raggiungere l'obiettivo Mondiale"

"La cosa fondamentale è l'umiltà, alla base deve esserci questo. Serve sempre la voglia di migliorarsi. Giocare per la nazionale è motivo di orgoglio e senso di appartenenza, è il sogno di ogni bambino vestire questa maglia. E' un onore. In Italia ci sono tanti giovani come all'estero, l'importante è dare loro la possibilità di sbagliare". Così Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna e della Nazionale, dal raduno della nazionale a Coverciano in vista dei match di qualificazione al Mondiale contro Estonia e Israele. "Sto anche studiando economia con una università on line, credo sia un percorso affine a quello che sono i miei pensieri, l'ho fatto per trovare qualcosa extracalcio perchè la nostra carriera non è lunghissima e quando finisce si apre un'altra vita", ha aggiunto.