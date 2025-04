André Onana non ha perso tempo e ha risposto immediatamente a Nemanja Matic che aveva definito l'ex portiere dell'Inter "uno dei peggiori della storia dello United". Così il numero uno dei Red Devils: "Non mancherei mai di rispetto a un club, affronteremo un avversario forte. Io almeno ho alzato dei trofei con il club più importante al mondo, altri non possono dire lo stesso".