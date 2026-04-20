Omaggio alle sue origini lucane: Mastantuono dona una maglia del Real a Ripacandida

Il sindaco Michele Donato Chiarito ha ricevuto in municipio il padre e il nonno del talentuoso calciatore, arrivati a Ripacandida per consegnare la maglia dei "Galácticos", accompagnata da un messaggio rivolto ai cittadini, accolto con partecipazione e orgoglio. Dal Comune parlano di "un momento di condivisione che rende orgoglioso il nostro territorio e rappresenta un esempio positivo per i più giovani: con impegno, passione e determinazione, i sogni possono diventare realtà".