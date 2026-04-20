RITORNO A CASA

Omaggio alle sue origini lucane: Mastantuono dona una maglia del Real a Ripacandida

Il borgo del Potentino legato alla famiglia del talento argentino oggi a Madrid

20 Apr 2026 - 13:55
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Ripacandida (Potenza) riabbraccia simbolicamente uno dei suoi figli più lontani. Non di persona, per ora, ma attraverso un segno concreto: la maglia del Real Madrid autografata da Franco Mastantuono, classe 2007, e dedicata all'intera comunità. Il legame tra il giovane calciatore argentino e il borgo del Vulture affonda le radici nella storia familiare. Fu da qui, infatti, che il bisnonno lasciò la Basilicata per cercare fortuna in Argentina. Un viaggio che non ha cancellato il senso di appartenenza, rimasto vivo nel tempo fino alle nuove generazioni.

Il sindaco Michele Donato Chiarito ha ricevuto in municipio il padre e il nonno del talentuoso calciatore, arrivati a Ripacandida per consegnare la maglia dei "Galácticos", accompagnata da un messaggio rivolto ai cittadini, accolto con partecipazione e orgoglio. Dal Comune parlano di "un momento di condivisione che rende orgoglioso il nostro territorio e rappresenta un esempio positivo per i più giovani: con impegno, passione e determinazione, i sogni possono diventare realtà".

Nato ad Azul, Mastantuono è cresciuto nel vivaio del River Plate, con cui ha esordito in prima squadra a sedici anni, prima del trasferimento in Spagna, la scorsa estate, al Real Madrid. Nel piccolo centro lucano cresce intanto l'attesa per una visita che tutti sperano possa concretizzarsi presto. Il legame del fantasista con Ripacandida, tra memoria e appartenenza, resta saldo.

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