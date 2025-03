Il Manchester United presenta il progetto per il nuovo Old Trafford: si pensa a un impianto da 100.000 posti

"Oggi segna l’inizio di un viaggio incredibilmente emozionante verso la realizzazione di quello che sarà il più grande stadio di calcio del mondo, al centro di un Old Trafford rigenerato. Il nostro attuale stadio ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni, ma è rimasto indietro rispetto alle migliori arene dello sport mondiale. Costruendo accanto al sito esistente, saremo in grado di preservare l’essenza di Old Trafford, creando al contempo uno stadio all’avanguardia che trasformerà l’esperienza dei tifosi, a pochi passi dalla nostra casa storica - ha spiegato Ratcliffe -. Altrettanto importante è l’opportunità per il nuovo stadio di essere il catalizzatore del rinnovamento sociale ed economico dell’area di Old Trafford, creando posti di lavoro e investimenti, non solo durante la fase di costruzione, ma in modo duraturo quando il distretto dello stadio sarà completato. Il governo ha identificato gli investimenti infrastrutturali come una priorità strategica, in particolare nel nord dell’Inghilterra, e siamo orgogliosi di sostenere questa missione con un progetto di importanza nazionale, oltre che locale".