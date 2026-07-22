Ochoa si ritira: il portiere saluta il calcio a 41 anni dopo sei Mondiali disputati

41 anni e sei Mondiali disputati, una leggenda per presenze e attaccamento alla sua nazionale: Guillermo "Memo" Ochoa si ritira dal calcio e lo fa dopo essere sceso in campo anche nell'edizione dei Mondiali 2026, negli ultimi minuti di Cechia-Messico, ricevendo una commovente passerella da parte di tifosi e compagni di squadra. L'ex estremo difensore del Club América, che in passato ha giocato anche in Italia con la maglia della Salernitana, ha comunicato la decisione con questo messaggio: "Ho dato tutto, ho lasciato tutto nei miei club e nella mia nazionale, e oggi consegno i miei guanti". Ochoa ha ringraziato famiglia, compagni e tifosi, sottolineando di portare con sé "l'affetto di milioni di persone e la serenità di aver dato tutto per il Messico". Con la sua nazionale ha collezionato 154 presenze, record per un portiere messicano, e 12 partite ai Mondiali, entrando nel ristretto gruppo di calciatori presenti a sei edizioni della Coppa del Mondo.