Il nuovo stadio Inter e Milan: caratteristiche, pendenza record e vincolo San Siro

Addio San Siro: la corsa contro il tempo e il rogito del 10 novembredi Redazione
Il futuro calcistico di Milano è appeso a una data chiave: il 10 novembre. Inter e Milan sono impegnate in una corsa contro il tempo per perfezionare il rogito per l'acquisto dello Stadio San Siro e delle aree adiacenti, come approvato dal Comune.
Questo passaggio è cruciale. Se la vendita non fosse perfezionata entro tale scadenza, potrebbe scattare il vincolo della Soprintendenza sul Meazza in quanto bene pubblico. Un vincolo impedirebbe la demolizione di San Siro, bloccando di fatto il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan.
Solo dopo l'acquisizione definitiva si potrà iniziare la fase esecutiva del progetto, già affidato a prestigiosi studi come Foster e Manica.
Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo impianto dei club milanesi sarà all'insegna della modernità e del coinvolgimento, pur rispettando le esigenze del contesto urbano. Le specifiche chiave del nuovo stadio Inter Milan includono:
Altezza complessiva: 52 metri (dalle fondamenta al tetto).
Capienza: 71.500 spettatori.
Copertura: Prevista una copertura fissa ad alto isolamento acustico che coprirà le tribune, ma non il campo. L'obiettivo è attenuare l'impatto sonoro sulle abitazioni limitrofe, che saranno più vicine rispetto a quelle attuali.
Il dettaglio che promette di rivoluzionare l'esperienza dei tifosi è l'inclinazione degli spalti, in particolare nelle curve. Il documento descrittivo del progetto parla chiaro: la pendenza delle tribune sarà di 37 gradi.
Questo valore non è casuale:
Il design è dunque improntato sulla verticalità per massimizzare la vicinanza del pubblico al campo. La promessa è chiara: "La prossimità degli spettatori dal campo è migliorata al massimo garantendo un design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo". L'intento è creare l'atmosfera più intensa possibile sia per i calciatori che per i sostenitori.
Oltre al calcio, il nuovo impianto è concepito come una venue polifunzionale di livello mondiale. Le previsioni indicano la possibilità di ospitare fino a 20 concerti all'anno, di cui ben 12 dedicati a star internazionali e 8 ad artisti nazionali.
Il percorso è ancora lungo, con passaggi burocratici cruciali in arrivo, ma i primi dettagli tecnici e strutturali fanno sognare i tifosi di Inter e Milan.