Il nuovo stadio Inter e Milan: caratteristiche, pendenza record e vincolo San Siro

Il design è dunque improntato sulla verticalità per massimizzare la vicinanza del pubblico al campo. La promessa è chiara: "La prossimità degli spettatori dal campo è migliorata al massimo garantendo un design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo". L'intento è creare l'atmosfera più intensa possibile sia per i calciatori che per i sostenitori.