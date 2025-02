Nuovo San Siro, Sala: "Con i club stiamo pressando sui tempi"

Sul nuovo stadio a Milano in "questi giorni ci sono un po' di discussioni perché noi pressiamo sui tempi". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in diretta a Amici e Nemici su Radio24, parlando delle trattative in corso con Inter e Milan per arrivare alla cessione delle aree e del Meazza, per realizzare il nuovo impianto. "Non c'è stato nessun ultimatum - ha aggiunto - ma siccome entrambe le parti, Comune e club, vorrebbero concludere l'operazione di cessione dello stadio e delle aree entro le vacanze estive, stiamo dicendo che ogni settimana persa è una in più da recuperare". "La cessione è complicata, non si parla solo di stadio ma di aree, rassicuro però i milanesi che i diritti volumetrici sono quelli previsti e non regaleremo niente - ha detto il sindaco -, inoltre il prezzo è deciso dall'Agenzia delle entrate". "Noi oggi stiamo dicendo ai club che sono lavori che prenderanno degli anni, quindi cerchiamo di andare al punto", ha concluso.