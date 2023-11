Nuova vita per Petr Cech: l'ex Chelsea gioca a hockey da professionista

© Getty Images

Petr Cech ha lasciato il calcio nel 2019 dopo una aver trascorso la carriera tra Chelsea e Arsenal, ma non ha smesso di parare. L'ex numero uno della Repubblica Ceca, 41 anni, ha deciso di intraprendere una nuova carriera nel mondo dell'hockey su ghiaccio e i risultati sono stati straordinari visto che in pochi mesi Cech è arrivato persino a giocare per i Belfast Giants, una delle squadre migliori del massimo campionato inglese. Il suo esordio è arrivato proprio la scorsa domenica, in occasione di una sfida con Glasgow Clan: la sua squadra ha vinto 5-1, Cech ha subito un solo tiro e ovviamente l'ha parato. Un debutto da ricordare.