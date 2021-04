Nuova Champions, Pep e Klopp alzano la voce: "Più qualità, non quantità"

NUOVA CHAMPIONS

Scampato il "pericolo" Super League, i due tecnici chiedono più attenzione per il nuovo format dei tornei europei

Naufragato il progetto Super League, ora l'attenzione si sposta tutta sulle tante gare che caratterizzano la Nuova Champions League. E le considerazioni non sono affatto tenere anche in questo caso. Soprattutto da parte di Klopp e Guardiola. "Tutti chiedono più qualità e il mondo del calcio opta per la quantità - ha spiegato il tecnico del City -. Forse dovremmo chiedere all'Uefa di avere 400 gironi in un anno". "La nuova Champions League non mi piace perché ci sono 10 partite invece di sei - gli fa eco l'allenatore del Liverpool -. Non ho idea di dove le metteranno". Getty Images

"Questo è business, non possiamo negarlo. Tutte le squadre, i tifosi, vogliono i migliori giocatori possibili e per questo è necessario fare buoni investimenti - ha precisato Pep -. Ma il capitolo è chiuso, ci concentriamo di nuovo. Ogni club ha fatto una dichiarazione onesta, quindi ora si va avanti". "Non sono un esperto. Se decidono per 10 partite in più, faremo 10 in più. Lo spettacolo deve continuare - ha aggiunto -. Il mio compito è preparare i giocatori". "Se la Coppa del Mondo si gioca con 56 squadre, giocheranno 56 squadre", ha concluso.

"Quello che ho sentito è che non è ancora finita - ha precisato invece Klopp -. Non voglio dire che la Super League potrebbe ancora esserci, ma ovviamente ci sono molte discussioni anche su altre cose. Potremmo parlare molto di questo genere di cose, solo che non sono qui per questo". "Sono d'accordo con Guardiola. La la Super League è fuori dal tavolo, molto bene, ma la nuova Champions League non e' 'Oh è fantastico'". "Vedremo cosa succederà. Forse la Uefa chiederà che le competizioni di coppa vengano cancellate in Inghilterra, avere solo 18 squadre in campionato", ha dichiarato.

Un autentico sfogo quello di Klopp: "Le uniche persone che non vengono mai interpellate sono gli allenatori, i giocatori, i tifosi. Siamo già al limite e credetemi, tutti gli allenatori la pensano allo stesso modo. La Uefa non ce l'ha chiesto, gli inventori della Super League non ce lo hanno chiesto. Nessuno ce lo ha chiesto, ma si aggiungono sempre più partite. Come abbiamo detto prima, però, non è possibile". "Con questa struttura non si possono avere 20 squadre in campionato, due coppe, 10 partite internazionali prima di Natale, queste cose non sono possibili", ha concluso Klopp.