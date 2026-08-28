Conference League, favola Inter Club Escaldes: primo club Andorra a gironi

28 Ago 2026 - 10:48
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Ogni stagione calcistica ha la sua favola. Come quella dell'Inter Club Escaldes, primo club della storia di Andorra a qualificarsi per la fase a gironi della Conference League e, in generale, di una competizione europea. Gli uomini di Felip Ortiz, campioni in carica della lega nazionale, hanno superato i kosovari del Drita per 4-2 dopo i calci di rigore, con la trasformazione decisiva del marocchino Faysal Chouaib. Lo riporta La Vanguardia. Pur militando in un campionato piccolo, la squadra di Andorra può comunque contare su giocatori di valore o di nome. Come il terzino destro Maurizio Pochettino, figlio dell'attuale commissario tecnico degli Stati Uniti. O come l'ex Barcellona Juan Cámara. Ma anche il portiere Javi Díaz, che ha giocato nel Siviglia e ha militato nella prima squadra del club andaluso. Con la qualificazione di una squadra di Andorra sono solo due i Paesi le cui squadre che hanno mai raggiunto i gironi di una coppa europea: San Marino e Montenegro.

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