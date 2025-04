Essere il migliore in campo significa tendenzialmente ottenere un premio al termine della sfida. Non sempre ciò coincide con una targhetta o una coppa come accaduto in Norvegia dove un giocatore del Varhaug ha ricevuto un maiale appena macellato. Sondre Dvergsdal si è ritrovato fra le mani un suino dal peso di 50 libbre (22,6 chilogrammi) grazie alle prestazioni che ha ottenuto nelle ultime giornate.