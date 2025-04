Norvegia celebra Bodo,complimenti anche dal premier

La Norvegia intera celebra il Bodo Glimt che ha battuto la Lazio ed ha portato per la prima volta una squadra norvegese in una semifinale di una coppa europea. È intervenuto addirittura il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, che in un messaggio si è congratulato con la squadra. "Che thriller! Complimenti al Bodo per la sua performance fantastica e storica. Arrivare fino alle semifinali di Europa League è enorme. Insegna che tutto è possibile se ci si impegna. Una grande serata per i tifosi e per tutto il calcio norvegese a Roma!".