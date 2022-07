Non solo calcio, l'Italia femminile e i ruoli in cui si vedono a tavola

EUROPEI E... CIBO

Sondaggio di Deliveroo a Giuliani, Boattin, Rosucci e Bonansea, pronte per gli Europei

In occasione del Campionato Europeo di calcio femminile, al via il 7 luglio in Inghilterra, Deliveroo ha chiesto ad alcune tra le principali protagoniste della Nazionale azzurra in che ruolo si sentono a tavola. A raccontare in che modo l’approccio agonistico si rifletta anche nel rapporto con la buona tavola sono state Laura Giuliani (portiere), Lisa Boattin (difensore), Martina Rosucci (centrocampista) e Barbara Bonansea (attaccante). I contributi sono stati raccolti negli short video “Ordinare è un gioco da ragazze” (che si possono vedere sull'Instagram della piattaforma leader dell’online food delivery) dove alle skill calcistiche si mescolano i comportamenti più frequenti adottati dalle calciatrici di fronte al proprio piatto preferito. Magari proprio quello ordinato a domicilio. © ufficio-stampa

Si inizia con Laura Giuliani, portiere titolare delle azzurre, che in porta come a tavola si fa guidare dall’istinto senza troppi calcoli: "Anche quando ho fame mi guida l’istinto, apro l’app e mi tuffo su quello che mi va". Per Lisa Boattin, difesa e sicurezza sembrano essere un mantra da perseguire, nel calcio come di fronte al buon cibo: “Anche quando c’è da ordinare, non importa cosa si inventano le altre. Io vado di Margherita con bufala, una sicurezza".

Per Martina Rosucci, regista della squadra, la fantasia è l’elemento fondamentale da usare non solo per sorprendere le avversarie a suon di dribbling e passaggi no-look, ma ​anche per districarsi tra i menù e decidere cosa ordinare: “Pizza, hamburger, thai, sprigionano la mia fantasia anche al momento di ordinare”. Per Barbara Bonansea, centravanti implacabile, occorre sfruttare al massimo ogni chance che si presenta: "Chi gioca in attacco è così, sia in campo che nell’app".

Secondo un sondaggio di Deliveroo, che è partner della FIGC, gli italiani nel rapporto con quanto ordinato si riscoprono portieri per il 56%, pronti sempre a difendere il proprio piatto senza lasciare neanche una briciola. In fatto di scelta sono invece dei veri fantasisti (53%) optando per una cucina diversa ogni sera. E quando suona il citofono, sono scattanti come dei titolari (78%) precipitandosi incontro al rider per ritirare l’ordine.