Nocerino si ritira: "Decisione sofferta, ora farò l'allenatore"

Antonio Nocerino ha annunciato il ritiro dal calcio con un post su Instagram: "Decisione sofferta ma ponderata, la soddisfazione è aver realizzato il sogno mio e di mio padre. Ho deciso di affrontare un nuova sfida, quella dell'allenatore". L'ultima esperienza dell'ex centrocampista, 35 anni ad aprile, risale alle 9 presenze con il Benevento tra luglio e dicembre 2018. Nocerino ha vestito in carriera le maglie, tra le altre, di Genoa, Piacenza, Juventus, Palermo, Milan, Torino e Parma più le esperienze al West Ham (2014) e in MLS con l'Orlando City (2016-17). Per lui anche 15 presenze in Nazionale tra il 2007 e il 2012.