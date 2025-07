Nizza, Jean-Pierre Rivère si dimette da presidente club

Jean-Pierre Rivère si dimette dalla carica di presidente del Nizza dopo 14 anni alla guida del club francese. Il Nizza ha annunciato venerdì che l'attuale CEO Fabrice Bocquet assumerà la carica il 20 agosto. La decisione è stata approvata da Ineos, che ha acquisito il club nel 2019. A Rivère viene riconosciuto il merito di aver portato stabilità al club e di aver attratto investitori di rilievo come Ineos. Sotto la sua guida, il Nizza ha partecipato alle competizioni europee sette volte in 14 stagioni. Bocquet, CEO dal 2022, manterrà tale ruolo, aggiungendo nuove responsabilità. Rivère continuerà a essere coinvolto come ambasciatore del club.