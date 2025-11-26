Logo SportMediaset

Milan, problemi fisici per Saelemaekers e Pulisic: ma con la Lazio dovrebbero esserci

26 Nov 2025 - 16:22
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan è in apprensione per Alexis Saelemaekers e Cristian Pulisic. Nel corso dell'allenamento odierno, sia il belga che l'americano hanno accusato qualche problema fisico, svolgendo comunque gran parte della seduta in gruppo. Saelemaekers ha riportato un fastidio alla schiena, mentre per Pulisic si tratta di un leggero affaticamento muscolare. Le condizioni dei due, però, non sembrano allarmare più di tanto Massimiliano Allegri in vista della sfida con la Lazio, in programma sabato 29 novembre alle 20:45. 

