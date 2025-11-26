Juventus atterrata a Torino dopo il difficile rientro da Bodo

La Juventus è atterrata all'aeroporto di Torino Caselle a metà pomeriggio. I bianconeri, infatti, sono riusciti a rientrare in Italia dopo la lunga e vittoriosa trasferta di Champions League in Norvegia, a Bodo, resa ancora più complicata dal maltempo che hanno trovato nella città vicino al circolo polare artico. Locatelli e compagni sono arrivati nel capoluogo piemontese e ora potranno già dedicarsi al prossimo impegno di campionato: c'è poco tempo per riposarsi e ricaricare le batterie, sabato alle 18 all'Allianz Stadium arriverà il Cagliari.