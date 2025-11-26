AEK Atene, Brignoli: "A Firenze per ottenere il massimo risultato"

Alberto Brignoli, vice portiere dell'AEK Atene, che domani affronterà la Fiorentina in Conference League, ha parlato a TuttoMercatoWeb in vista della sfida del Franchi: "Noi arriviamo come sempre puntando al massimo risultato, ma certamente è impensabile che l'inizio difficoltoso della Fiorentina in questa prima parte di stagione possa farci credere che cambi qualcosa ai fini della sfida di domani. Conosciamo la forza della Fiorentina e sappiamo che sarà una sfida difficilissima, puntiamo a fare il massimo per mettere in difficoltà i viola".